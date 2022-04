Rotes Kreuz trauert um Kollegin und Freundin

„In tiefer Trauer um unsere Kollegin und Freundin. Brigitte war ein fröhlicher, hilfsbereiter und herzensguter Mensch, so werden wir dich in Erinnerung behalten. Brigitte wir vermissen dich. Ruhe in Frieden.“ Mit diesen rührenden Worten nimmt man auf der Facebook-Seite vom Roten Kreuz Obernberg Abschied von Brigitte H., die in der letzten Periode auch als Ersatzgemeinderat tätig war. Normalerweise war sie immer für Menschen da, wenn diese Hilfe benötigten, doch am Montagmorgen kam für die 50-Jährige selbst jegliche Hilfe zu spät.