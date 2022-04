Geheimer chinesischer Transport nach Serbien

In den sozialen Medien wurden die wildesten Gerüchte verbreitet. So seien einige der insgesamt sechs Frachtflugzeuge „ungewöhnliche“ Zickzack-Linien geflogen, die man beim Absetzen von Fallschirmjägermannschaften beobachten könne. Es wurde bereits von Vorbereitungen Chinas für mögliche größere Manöver gemeisam mit Russland oder Serbien geschrieben - ohne natürlich irgendwelche Bestätigungen von offizieller Seite dafür zu haben. So gibt es für die Raketenlieferung weder von Peking noch von Belgrad eine Bestätigung. Allerdings meinte Serbiens Präsident Aleksandar Vucic am Wochenende, dass er den „neuesten Stolz“ seiner Armee am Dienstag oder Mittwoch der Öffentlichkeit präsentieren werde.