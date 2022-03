Pro-russische Demonstranten ziehen durch Belgrad

„Russen befreien hoffentlich die Welt“

„Die Ukraine wird derzeit von Neonazis befreit“, sagte der 22-jährige Demonstrant Nikola Babic der Nachrichtenagentur AFP. „Die Russen - unsere Brüder - befreien das Land und hoffentlich die Welt.“ Während in vielen anderen europäischen Großstädten derzeit Proteste gegen die russische Invasion in der Ukraine stattfinden, unterstützen viele Serben den russischen Präsidenten Putin. Eine Reihe serbischer Medien verteidigte in den vergangenen Tagen dessen Angriff auf das Nachbarland.