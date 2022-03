Zwischen ewiger EU-Warteschleife und Russland

Immer wieder prorussische Demos in Serbien

Dass dies jedoch nicht so einfach ist, zeigt sich schon bei der ersten Station der Reise, in Belgrad. Immer wieder kommt es in Serbien zu prorussischen Demonstrationen, die staatliche Fluglinie Air Serbia baute nach Kriegsbeginn ihre Flüge nach Moskau aus (nachdem der Druck zu groß geworden war, wurden die Verbindungen wieder reduziert), Serbien beteiligt sich nicht an den Sanktionen gegen Russland.