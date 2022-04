E-Mobilität: Tesla und VW sind am innovativsten

Und dann ganz lang nichts

An den „Top Innovator“ Tesla und die drei „Fast Follower“ schließt sich in der CAM-Wertung eine ganze Reihe von „Followern“ mit ähnlichen Indexwerten um die 50 an. Dazu zählen neben Geely, Stellantis und Renault auch die deutschen Hersteller BMW und Mercedes. Am unteren Ende der 25er-Liste finden sich mit einstelligen Werten die japanischen Konzerne Honda und Toyota. Neu im Ranking vertreten sind Rivian und Lucid aus den USA sowie die chinesischen Unternehmen Nio, Xiaopeng, GAC und Aiways. (SPX)