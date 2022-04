Spektakuläres Drohnenvideo aus Teslas Giga-Factory

In Grünheide werden Autos nicht nur zusammengeschraubt, sondern auch die Bleche dafür gepresst. Nur zehn Stunden dauert es, bis ein Auto fertig ist. VW braucht fast doppelt so lang. Das Drohnenvideo ist also keine reine Show, sondern lässt uns teilhaben an wirklich fortschrittlicher Autoproduktion.