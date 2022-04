Kater „Mucki“ wurde schon zum zweiten Mal gequält

„Bei uns in der Siedlung leben einige Katzen. Aber noch nie hat es etwas gegeben“, erzählt Stefan H. aus Mauerkirchen. Innerhalb von nur einem Monat fiel sein Kater „Mucki“ gleich zweimal einem Tierquäler zum Opfer. Beim ersten Mal wurde ihm der Schwanz gebrochen, der Tierarzt musste ihn schließlich amputieren. „Wir haben ihm danach einen GPS-Tracker verpasst. Normalerweise rennt er nur in der Siedlung herum. Diesmal war der GPS-Tracker aber außerhalb vom Radius“, so der verärgerte Tierbesitzer.