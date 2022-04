Amazon will gegen erste Gewerkschaft vorgehen

Amazon will gegen die Gründung der ersten Gewerkschaftsvertretung im Konzern vorgehen. Laut offiziellen Dokumenten, die am Donnerstag bei der Bundesbehörde für Arbeitsrecht eingereicht wurden, bat der Online-Händler um mehr Zeit, um begründete Einwände gegen die Abstimmung in einem Lager in New York Ende März vorzubringen. Amazon wirft Gewerkschaftern vor, Mitarbeiter vor der Abstimmung „bedroht“ zu haben.