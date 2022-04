Die Hälfte der Arbeitnehmer ist im Job überlastet

Kaum Unterstützung durch Unternehmen

In derart schwierigen Zeiten wäre es besonders wichtig, dass Unternehmen auf Maßnahmen wie Vorsorge und Wertschätzung setzen. In der Praxis sieht es jedoch anders aus: 68 Prozent der Befragten geben an, dass das Thema psychische Gesundheit in ihrem Unternehmen kaum bis gar nicht thematisiert wird. Bei 62 Prozent gibt es kein Angebot rund um die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden. 15 Prozent sind sich nicht sicher, ob ein solches vorhanden ist.