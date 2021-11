Gestresste Mitarbeiter und mieses Arbeitsklima

„Das Thema Covid19 hält in allen Bereichen Einzug. Für viele Beschäftigte haben sich die Rahmenbedingungen stark geändert. Ich bemerke auch einen deutlichen Anstieg von emotionaler Erschöpfung“, erklärt der Feldkircher Arbeitspsychologe Michael Sprenger. Er betreut mehrere Unternehmen verschiedener Branchen in Vorarlberg. Michael Sprenger ist Erstberater für Beschäftigte direkt in den Betrieben, fungiert als Anlaufstelle zur Lösung von Kommunikationsproblemen und ist für Konfliktlösungen zuständig.