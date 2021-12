Das innere Gleichgewicht finden

Wer unter Stress und starkem psychischem Druck steht, schafft es oft nicht, zur Ruhe zu kommen. Bei moderner Hypnose treten Umgebungsreize in den Hintergrund, Beruhigung und angenehme Gefühle bekommen Raum. „Durch Herstellen einer Trance wird ein Zustand herbeigeführt, in dem die Patienten für positive Anregungen besonders empfänglich sind. Außerdem hat dieser Zustand den drei- bis fünffachen Erholungswert von Schlaf“, erklärt Dr. Nidal Moughrabi, Arzt sowie Hypnose- und Meditationscoach von „Hypno-Med“ Wien. Vergleichbare Zustände findet man in der Meditation. „Nahezu 50 Prozent der Wachzeit befinden wir uns in der Vergangenheit oder Zukunft. Wenn wir grübeln, Ärger mit dem Chef haben, der uns beschäftigt, sind wir im Gestern, wenn wir uns um die Zukunft sorgen, befinden wir uns im Morgen. Dadurch verpassen wir die Hälfte unseres Lebens und schöne Momente, die gerade geschehen. Meditation führt ins Hier und Jetzt“, so Dr. Moughrabi. Für Interessierte zum Ausprobieren hat der Experte 4 Übungen (in Anlehnung an den indischen Mystiker und Meditationslehrer Osho) zusammengestellt. Diese sind aufeinander abgestimmt. Führen Sie die jeweilige Einheit täglich eine Woche lang aus.