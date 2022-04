Offene Fragen nach Hackerangriff auf Uni Salzburg

Nach einem Cyberangriff auf die Universität Salzburg Ende März sollen zentrale Systeme für die rund 3000 Mitarbeiter nach neun Tagen Stillstand demnächst wieder online gehen. Wie Rektor Hendrik Lehnert am Dienstag in einem Pressegespräch betonte, habe das IT-Team den Angriff gemeinsam mit externen Experten proaktiv in den Griff bekommen. Offene Fragen zur Attacke gibt es aber genug: So sind offenbar weder Lösegeldforderungen eingegangen, noch Daten abgesaugt worden.