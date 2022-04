Grundnahrungsmittel fehlen: Spenden willkommen

Dabei werden Grundnahrungsmittel gesammelt: Mehl, Speiseöl, Salz, Zucker, Nudeln, Reis und Haltbarmilch. Die Spenden können von Donnerstag, 7. April, bis Mittwoch, 13. April, an allen Carla-Standorten in Graz zu den Geschäftszeiten abgegeben werden. Eine Abgabe ist auch am Marienstüberl (Kleiststraße 73) in Graz möglich, von Montag bis Freitag jeweils zwischen acht und 15 Uhr.