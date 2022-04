Wirbel um Verfahrensservice für Großinvestitionen

Klare Absage an KPÖ-Antrag

Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl sagt zur Caus: „Offenkundig haben die Abgeordneten der KPÖ die Intention des Verfahrensservice nicht verstanden. Wir unterstützen damit Unternehmen, bei der Fülle an gesetzlichen Vorgaben und Ansprechstellen den Durchblick zu behalten und durch entsprechende Information gesetzliche Vorgaben einzuhalten.“ Weiters betont sie: „Im Antrag der KPÖ werden Informationen gezielt falsch interpretiert und damit untadeligen Mitarbeitern des Landes unterstellt, Investoren zu Genehmigungen zu verhelfen. Diese Unterstellungen sind absolut inakzeptabel und nicht nachvollziehbar. Investitionen in den Wirtschaftsstandort Steiermark sorgen für Wertschöpfung, Arbeitsplätze und eine positive Entwicklung der steirischen Regionen. Mit dem Verfahrensservice geben wir Betrieben Planungssicherheit und leisten so einen wichtigen Beitrag, diese Projekte auch tatsächlich umzusetzen.“