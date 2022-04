In Wolkersdorf: Ruf nach Geh- und Radweg

„Wir haben bereits Unterschriften gesammelt und alles dafür getan, damit endlich etwas für die Sicherheit gemacht wird“, erzählt Yvonne Schratter. Denn für die Bewohner von Wolkersdorf ist es nicht möglich, ihre Schulkinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule zu schicken. Schratter: „Das wäre viel zu gefährlich. Es passieren auf dieser Geraden immer wieder schlimme Unfälle, auch wenn hier Tempo 70 gilt.“ Daher werden die Schüler mit dem Auto in die knapp einen Kilometer entfernte Schule gebracht. „Auch spazieren gehen ist in diesem Bereich nicht mehr möglich“, so die Lavanttalerin.