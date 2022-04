Wucher-Heim könnte Absage für Bauprojekte bedeuten

„Mit der Wohnbauförderung darf es zu keinem überhöhten Entgelt aus Gewinnabsicht kommen“, sagt die zuständige Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Derzeit liegen noch zwei weitere Anträge von privaten Bauträgern am Tisch der Landesrätin. Auch sie wollen im Rahmen der Wohnheimförderung Geld vom Land. Die Bauträger bekamen aber kein grünes Licht, weil wegen den hohen Baukosten die kalkulierten Mieten zu hoch sind. Eine Studie, die das Land im April veröffentlichen will, soll nun klären wie viel Bedarf an Studenten-Zimmern es in der Stadt gibt und wie dieser gedeckt werden kann.