„Zukunftsgipfel“ mit den guten Nachbarn

Von der Erforschung des Urknalls bis hin zur führenden technischen Hochschule: Beim Besuch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der Schweiz wurden dem Wissensdrang keine Grenzen gesetzt. So standen, wie berichtet, neben dem Besuch der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) in Meyrin bei Genf, auch ein Stopp bei der ETH Zürich auf dem Programm. Hier studieren auch zwei Stipendiatinnen aus NÖ: Eine davon ist Magdalena Lederbauer – die Bundessiegerin der Chemieolympiade – aus Kaltenleutgeben. Das Land fördert solche Exzellenz-Studien im Ausland mit bis zu 20.000 Euro pro Jahr.