Top-100 geknackt! Misolic gewinnt Tennis-Krimi

Dank der Punkte in Båstad wird Misolic im ATP-Ranking in die Top-100 vorstoßen. Aktuell liegt er auf Rang 105. Das Turnier in Schweden dient auch als Formüberprüfung vor dem Heim-Turnier in Kitzbühel in der kommenden Woche. Der in der Gamsstadt ebenfalls im Hauptfeld stehende Sebastian Ofner scheiterte in Båstad in der ersten Runde in zwei Sätzen am Bosnier Damir Džumhur.