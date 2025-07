„Hast a‘ Sitzenberger, hast an‘ Staatsmeister!“

„Bier-Innovation des Jahres 2025“

Sein Feuer für das Besondere gewährt ihm seither nicht nur die Unterstützung von Familie und Freunden, auch Partner stehen an seiner Seite. Heuer „loderte“ der 48-Jährige mit seinen Bierkreationen erstmals richtig auf: Seinen Sitzenberger Winterbock, den er in Fässern der Waldviertler Whisky-Erlebniswelt der Familie Haider in Roggenreith lagert, adelte „Bierpapst“ Conrad Seidl in seinem Bier-Guide zur „Bier-Innovation des Jahres 2025“.