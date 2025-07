Wassermassen nach Unwetter: Innenstadt überflutet

Regen wie Sturzflut

Binnen kurzer Zeit langten nämlich von mehr als 180 Punkten in der Stadt Notrufe ein. „Daher wurden die Feuerwehren aus Weikersdorf, Winzendorf, Lanzenkirchen, Sollenau, Hollenthon und Markt Piesting zur Unterstützung angefordert“, so Pfeiffer. Die eingesetzten Freiwilligen hatten alle Hände voll zu tun: Bäume waren vom Sturm geknickt worden, binnen Minuten waren bis zu 90 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen – in der Folge wurden sogar der Domplatz sowie die Herzog-Leopold-Straße überschwemmt. Auch in Lichtenwörth und auf der A 2 im Baustellenbereich bei Wöllersdorf kam es zu Überflutungen.