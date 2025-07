Abgestürzt: Verletzter harrte Nacht am Berg aus

Dramatischer Alpinunfall Dienstagabend in Osttirol: Ein Niederländer (61) rutschte auf einem Steig aus und stürzte 30 Meter ab. Er erlitt schwere Verletzungen. Widrige Wetterverhältnisse erschwerten die Rettungsaktion. Zwei Bergretter konnten zumindest noch in die Nähe der Unfallstelle geflogen werden. Weitere Helfer mussten stundenlang aufsteigen. Geborgen und ins Spital geflogen werden konnte der Verletzte erst in der Früh.