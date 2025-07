NS-Relikte gehortet: Rekrut muss KZ besuchen

Es ging um Verbrechen nach dem Verbotsgesetz. Der 21-Jährige soll zahlreiche, mehr als bedenkliche Bilddateien (zum Beispiel Arnold Schwarzenegger in ein Foto hineinretuschiert, mit Adolf Hitler und den Worten „mein Führer“) in einer Messenger-Gruppe verschickt haben. Zudem hortete er in seinem ehemaligen Kinderzimmer und in seiner Wohnung diverse NS-Devotionalien wie Orden und Uniformen.