Nach Wahl: Zahlreiche leere Sessel im Gemeinderat

24 Gemeinden sind betroffen

Konkret sind es 24 Ortsparteien, die nicht alle Mandate im Gemeinderat besetzen können. Besonders hervor stechen dabei die Freiheitlichen, die in 15 Gemeinden 18 der ihnen zustehenden Mandate unbesetzt lassen müssen. Bei der SPÖ können in acht Gemeinden insgesamt zwölf der Mandate nicht ausgeübt werden. In Schrattenbach im Bezirk Neunkirchen ist überdies eine Bürgerliste zur Wahl angetreten, die ein Mandat nicht besetzen kann. Nachbesetzen ist nicht möglich, also bleiben diese Sitze bis zur nächsten Gemeinderatswahl vakant.