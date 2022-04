Verschwörungsglaube in Österreich besonders groß

Insgesamt 9,2 Prozent der Befragten aus Österreich gaben an, sich mindestens einmal an Protesten gegen Coronaschutzmaßnahmen beteiligt zu haben. Die Hälfte (50,5 Prozent) der Protestierenden glaubt an Qanon-Verschwörungserzählungen, im Vergleich zu 10,3 Prozent bei denen, die hierzulande nie an den Protesten teilgenommen haben.