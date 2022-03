Skiunfall im Kühtai: Deutscher schwer verletzt!

Ein 45-jähriger Deutscher war am Mittwoch gegen 10.20 Uhr auf der Roten Piste der Hochalterbahn-Abfahrt mit seinen Skiern unterwegs. Im letzten Abschnitt kam er offenbar ohne Fremdverschulden zu Sturz, woraufhin er ca. 10 bis 15 Meter abrutschte, bis er schlussendlich am Pistenrand den Absperrzaun durchbrach und weitere ca. 25-30 Meter abstürzte. Der Deutsche blieb unterhalb der Piste schwer verletzt liegen. Ein Begleiter des Mannes setzte die Rettungskette in Gang. Nach der erfolgten Erstversorgung wurde der 45-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.