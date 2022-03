Dyson enthüllt luftreinigenden Kopfhörer „Zone“

Frische Luft und voller Klang

Kompressoren in jeder Hörmuschel saugen dafür die Luft durch doppellagige Filter an und leiten zwei Ströme gereinigter Luft über einen Bügel, der das Gesicht des Trägers nicht berührt, an Nase und Mund. Speziell geformte Rücklaufkanäle im Bügel sollen dafür sorgen, dass der gereinigte Luftstrom nahe an Nase und Mund gehalten und so wenig wie möglich durch Seitenwinde von außen beeinträchtigt wird.