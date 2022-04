Diese Workout-Bücher machen Ihnen jetzt Beine!

Looking good naked - Südwest

„Back to the roots“ ist nicht nur ein Fitnesstrend, sondern auch das Motto von Fitness- und Motivationscoach Mark Maslow. Sein Geheimnis: zahlreiche Übungen kombiniert mit einem State-of-the-Art-Ernährungskonzept und einer gehörigen Portion Motivation - so effektiv, dass Sie glauben, beim Training das Fett schmelzen zu sehen. Mit diesem 90-Tage-Programm ist das Ziel „Nackt.Gut.Aussehen.“ deshalb eher eine logische Konsequenz als ein hart erarbeitetes Ziel.