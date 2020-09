Essen als Sucht? Abnehmen für hoffnungslose Fälle

„Trotzdem ist und bleibt es eine Diät!“

Einen Weg, wie man den Teufelskreis aus Kalorienzählen und Selbstzweifeln überwinden kann, zeigt auch Resi Bruch, Autorin von „Intuitiv - Die Anti Diät“, auf. Bruch, die selbst 50 Kilo Gewicht verloren hat, erläutert in ihrem Werk, warum Diäten zum Scheitern verurteilt sind und warum Abnehmen nur der Weg, nicht das Ziel, ist: „Wer heute etwas verkaufen will, der spricht von einem Lifestyle, einer Ernährungsumstellung oder Ähnlichem. Und trotzdem ist und bleibt es eine Diät. Die Diät oder der Lifestyle erhebt einen Absolutheitsanspruch. Da wird kein Verstoß geduldet. Lebensmittel werden kategorisiert in gut oder böse. Es steht von Vorhinein fest, wer Freund und wer Feind ist. Das ändert sich natürlich je nach Ernährungsform und Tageszeit (...) Jetzt haben wir Menschen aber doch alle einen kleinen Rebellen in uns. Schon von klein auf sind die verbotenen Dinge die interessantesten (...) Du willst es haben, irgendwann verlierst du den inneren Kampf, gibst nach, bist gescheitert und das ganze Drama geht von vorne los“, so Bruch. Ein Teufelskreis, der auch durch dieses Craving nach verbotenen, „ungesunden“ Lebensmitteln hervorgerufen wird.