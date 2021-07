Mit diesen Tipps nehmen Sie erfolgreich ab!

Nicht nur, dass uns viele Lebensmittel „alt aussehen“ lassen, so mancher Genuss landet unerbittlich als ungeliebter Speck auf den Hüften. Diesen wieder loszuwerden, das ist das erklärte Ziel vieler Abnehmwilliger. Doch in der Praxis ist eine Gewichtsabnahme nicht so einfach wie in der Theorie, widersprechen sich doch auch viele Diätratgeber ... Stars wie Sängerin Adele aber machen es vor - wer will, kann erfolgreich abnehmen und sein neues Traumgewicht auch halten.