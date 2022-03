Nvidia zaubert aus 2D-Bildern in Sekunden 3D-Video

„Als vor 75 Jahren das erste Sofortbild mit einer Polaroid-Kamera aufgenommen wurde, war es bahnbrechend, die 3D-Welt schnell in einem realistischen 2D-Bild zu erfassen“, schreibt Nvidia in einem Blogeintrag. Heute arbeiteten KI-Forscher am Gegenteil, indem sie eine Sammlung von Standbildern „innerhalb von Sekunden“ in eine digitale 3D-Szene verwandelten.