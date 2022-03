Klitschkos Angst | In Gottes Ohr

Ein Interview mit dem Bürgermeister von Kiew, der von den Russen belagerten und angegriffenen Hauptstadt der Ukraine - das ist erwartungsgemäß alles andere als ein leichtes Unterfangen. Beim dritten Termin gelingt es „Krone“-Redakteurin Conny Bischofberger Samstag Mittag Vitali Klitschko gemeinsam mit seinem Bruder Wladimir zu erreichen - wegen eines Raketenalarms befinden sich die beiden ehemaligen Box-Champions während des Interviews gerade in einem Kiewer Luftschutzkeller. Bischofberger möchte vom kämpferischen Bürgermeister wissen, ob er denn keine Angst habe. Klitschko holt aus, erklärt, dass die Russen es nicht schaffen werden, Kiew zu erobern. Die Ukrainer hätten aus der Hauptstadt eine Festung gemacht, jedes Gebäude, jede Straße sei eine Festung. Ganz martialisch formuliert er: „Und wir haben so viele patriotische Kämpfer. Jeder Kiewer Bürger, auch Ärzte, Musiker und Künstler, hat die zivile Kleidung abgelegt und trägt jetzt Uniform. Alle haben ein Maschinengewehr in die Hand genommen, alle sind bereit, unsere Stadt, unsere Familien, unsere Kinder zu verteidigen. Wir werden niemals in die Knie gehen.“ Das allerdings, insistiert Bischofberger, beantworte noch nicht ihre Frage nach der Angst. Da holt auch noch sein Bruder Wladimir aus, erklärt, dass keiner der 40 Millionen Ukrainer in Sicherheit sei. „Aber wir tragen das Risiko gemeinsam. Wir haben keine andere Wahl. Sollen wir aufgeben? Wir wollen nicht in einer Diktatur leben, in einem autoritären Staat.“ Um sich dann selbst die Frage zu stellen und auch zu beantworten: „Haben wir Angst? Natürlich haben wir Angst.“ Ja, auch so mutige Männer wie die Klitschko-Brüder haben Angst. Auch das wird sie so wie viele ihrer Landsleute in ihrem heroischen Abwehrkampf beflügeln.