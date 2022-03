Ukraine: Putin will Krieg am 9. Mai beenden

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte behauptetet, Putin plane, den Krieg am 9. Mai zu beenden. Am selben Datum - unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung einen Tag später als im Westen -, „an dem Russland die Nazis im Zweiten Weltkrieg besiegte“, so ein Beamter in Kiew. Russland veranstaltet jedes Jahr an diesem Tag eine extravagante Parade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz in Moskau, um die Kapitulation Nazi-Deutschlands zu feiern.