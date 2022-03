Spital in Mariupol besetzt: 400 Geiseln

Weitere Detonationen in Kiew

Unterdessen kam es in der Hauptstadt Kiew wieder zu Detonationen, drei alleine in der frühen Morgenstunden. Wie bereits am Dienstag, als die russischen Streitkräfte mehrere Wohnhäuser unter Beschuss genommen hatten, stiegen anschließend schwarze Rauchsäulen auf. Weitere Explosionen folgten am Mittwochvormittag.