Russen zerstörten wertvolles Labor in Tschernobyl

„Hochaktive Proben in den Händen des Feindes“

Das Labor enthielt „hochaktive Proben und Proben von Radionukliden, die sich jetzt in den Händen des Feindes befinden, von denen wir hoffen, dass sie sich selbst und nicht der zivilisierten Welt schaden“, erklärte die ukrainische Agentur. Die ukrainische Atomaufsichtsbehörde berichtete, derzeit sei keine Wartung und Reparatur von Anlagen und Geräten möglich. „Die Besatzer verstoßen weiterhin grob gegen die Strahlensicherheitsanforderungen und strenge Zugangskontrollverfahren, was zu einer Verschlechterung der Strahlungssituation in der Anlage und in der Sperrzone führt. Das trägt zur Verbreitung radioaktiver Kontamination außerhalb der Sperrzone bei“, warnte die Behörde.