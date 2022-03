Frankreich plant die Evakuierung von Mariupol

Frankreich plant mit der Türkei und Griechenland eine humanitäre Aktion, um kurzfristig Menschen aus der schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol zu evakuieren. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Freitagabend nach dem EU-Gipfel in Brüssel an. Zuvor waren Hunderte Bewohner aus Mariupol und Melitopol mit Busse (Video oben) in Sicherheit gebracht worden.