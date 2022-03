BMW X3 M Competition: Der reißt jetzt noch mehr an

Übrigens wurde die ganze Baureihe upgedatet, was man dem X3 auch in der M-Version deutlich ansieht. Der ganze Auftritt ist jetzt deutlich undezenter, die Nieren an der Front- natürlich - gewachsen und neuerdings verbunden. Die serienmäßigen adaptiven LED-Scheinwerfer zwicken die Augen 10 Millimeter mehr zusammen, die seitlichen Lufteinlässe an der Front verlaufen hakenförmig. Am Heck des Testwagens fällt der schwarze Plastik-Abschluss unten herum auf, in dem die beiden Doppelauspuffenden stecken. Vor allem aber die stark konturierten LED-Heckleuchten. Insgesamt haut der facegeliftete X3 M mehr auf den Tisch.