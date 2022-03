Österreichisches Filmfestival mit dichtem Programm

Allen Unabwägbarkeiten zum Trotz haben Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber eine pralle und facettenreiche Jubiläumsausgabe der Diagonale kuratiert. Mit 113 Filmen aus den unterschiedlichesten Kategorien im Wettbewerb sowie zahlreichen Reihen und Veranstaltungen drumherum könnte es fast so etwas wie eine „Diagonale wie damals“ werden. An Corona erinnert natürlich die Maskenpflicht in allen Kinosälen und die geltende Regelung in der Nachtgastronomie. Dazu kommt ein neues Leitsystem und eine zusätzliche Kartenvorverkaufsstelle in einem Container vor dem Schubertkino. Festivalzentrum wird aber wieder das Kunsthaus sein.