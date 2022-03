100 Jahr-Jubiläum mit Klassenerhalt krönen

Tabellenschlusslicht mit nur sechs Punkten am Konto - der SV Pöchlarn kämpft in der 1. Klasse West um den Ligaverbleib! Mit Neo-Spielertrainer Marco Talir hat man sich im Winter einen Hoffnungsträger an Bord geholt. Immerhin soll zum 100. Geburtstag im Sommer nicht nur eine große Party stattfinden, sondern auch der Klassenerhalt bejubelt werden. Obmann Christoph Holl und Marco Talir waren bei Marco Cornelius im Studio zu Gast.