Nachschubprobleme, keine Kraft zur Gegenoffensive

Russen haben Probleme mit dem Nachschub

Laut US-Geheimdiensten mangelt es den Russen an Treibstoff, an Munition und sogar an Lebensmitteln. Die Ausrüstung der Soldaten soll teils derart mangelhaft sein, dass Männer wegen Erfrierungen ausfallen. Dennoch erklärt Kremlsprecher Dmitri Peskow in einem Interview für den US-Sender CNN in akzentfreiem Englisch, dass alles „nach Plan“ voranschreite und man sich den gesetzten Zielen annähere. Er räumt allerdings ein, dass diese Ziele „noch nicht“ erreicht wären. Auf die Frage, ob Russland auch Atomwaffen einsetzen würde, sagt er: „Nur wenn wir uns in existenzieller Gefahr befinden würden.“