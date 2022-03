Ukraine: Russische Vorräte für höchstens drei Tage

Die ukrainischen Streitkräfte griffen weiterhin russische Truppen an, heißt es im täglichen Morgenbericht. Dabei seien sie in bestimmten Gebieten auch erfolgreich. Konkrete Details wurden nicht genannt. Binnen 24 Stunden seien neun Ziele in der Luft von Einheiten der ukrainischen Luftwaffe, Luftabwehr und Bodentruppen getroffen worden. Insgesamt habe man zuletzt eine „erhöhte Aktivität“ russischer Flugzeuge festgestellt.