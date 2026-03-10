45-Jährige überfahren und getötet: Zeugen gesucht

Eine 45-Jährige ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der B17 in Traiskirchen, Bezirk Baden, von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfallverursacher begann Fahrerflucht. Ein nachkommender Lenker übersah die auf der Straße liegende Frau und überrollte sie mit seinem Pkw. Der 64-Jährige verständigte die Einsatzkräfte, für die Ungarin kam aber jede Hilfe zu spät. Die Polizei ersuchte um Hinweise.