45-Jährige überfahren und getötet: Zeugen gesucht

Ein besonders tragischer Unfall ereignete sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der B17 in Traiskirchen, Bezirk Baden (NÖ). Eine Frau wurde angefahren. Der Fahrer beging Fahrerflucht, ein nachfolgender Pkw übersah die Verletzte und überrollte sie. Die Polizei sucht nun Zeugen dafür.
Eine 45-Jährige ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der B17 in Traiskirchen, Bezirk Baden, von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfallverursacher begann Fahrerflucht. Ein nachkommender Lenker übersah die auf der Straße liegende Frau und überrollte sie mit seinem Pkw. Der 64-Jährige verständigte die Einsatzkräfte, für die Ungarin kam aber jede Hilfe zu spät. Die Polizei ersuchte um Hinweise.
Polizei sucht Hinweise
Der Gesuchte dürfte einer Aussendung zufolge gegen 5 Uhr auf der B17 von Oeynhausen Richtung Traiskirchen gefahren sein. Der nachkommende Lenker hielt sofort an, nachdem er ein Holpern verspürt hatte, und entdeckte die 45-Jährige.
Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeuglenker sind an die Polizeiinspektion Traiskirchen (Tel.: 059133-3313) zu richten.
