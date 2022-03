Ukraine: Plünderer werden an Pranger gestellt

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine mehren sich in sozialen Netzwerken Fotos von an Pfählen und Masten gebundenen mutmaßlichen Plünderern und Dieben. Demnach wurden in mehreren Städten junge Männer mit heruntergelassenen Hosen fixiert. In mehreren Videos sieht man auch, wie sie von Zivilisten verprügelt werden. Bilder aus Lemberg zeigen gefesselte Frauen an Laternenpfählen. In der westukrainischen Stadt findet derzeit kaum Kriegsgeschehen statt, das Plünderer ausnutzen könnten.