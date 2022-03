Putin verliert seinen Sonderbeauftragten Tschubais

Tschubais ist die bisher höchstrangigste Persönlichkeit in Russland, die seit dem Einmarsch in der Ukraine zurückgetreten ist. Als die Nachrichtenagentur Reuters Tschubais zu den Vorgängen per Telefon persönlich befragte, legte der 66-Jährige auf. Von sein Sprecher gab keine weiteren Details bekannt.