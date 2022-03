Granateneinschlag in russischem Dorf: Verletzte

Die russische Staatsagentur Tass meldete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, in Schurawljowka sei ein Haus beschädigt worden, in dem zwei Familien leben. „Eine Granate ist in einem Dorf eingeschlagen, es gibt Verletzte. Ihnen wird jede notwendige Hilfe zuteil“, schrieb Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram. Die Gegend liegt unmittelbar an der Grenze zur Ukraine, rund 35 Kilometer nördlich der umkämpften ostukrainischen Großstadt Charkiw.