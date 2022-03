Verfolgungsjagd mit Polizei: Motorradfahrer entkam

Dienstag um 15.05 Uhr fuhr der bislang unbekannte Motorradfahrer im Ortsgebiet von Landeck aus Richtung Fischerstraße kommend über die Bahnübersetzung/Bahnhofstraße auf die Tiroler Straße ein und weiter in Richtung Zams. In weiterer Folge bog der Motorradlenker in Zams in den Hinterfeldweg ab. Dabei stellten die Beamten einer Polizeistreife fest, dass am Motorrad keine Kennzeichentafel angebracht war und nahmen sogleich die Verfolgung auf.