Bekommt keinen Sprit: Oligarchen-Jacht steckt fest

Treibstofflieferant Halbakk Bunkers will aber auch keine russischen Fischer mit Spirt versorgen. „Wir sind uns der Vorgänge in der Ukraine voll bewusst“, erklärte Geschäftsführer Gunnar Grann gegenüber NRK. „Deshalb haben wir uns entschieden, alle russischen Boote, einschließlich Trawler, abzulehnen. Wir wollen nicht in eine Situation geraten, in der wir in irgendeiner Weise zur russischen Wirtschaft beitragen.“