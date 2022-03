Schlauchboot stellt sich Abramowitsch-Jacht in Weg

Flucht vor EU-Sanktionen in die Türkei

Abramowitsch will seine Flotte vor den Sanktionen der EU retten und überstellte seine „Solaris“ in die Türkei. Das Land beteiligte sich bislang nicht an den Strafmaßnahmen gegen Russland. Der Oligarch hofft also, dass seine Mega-Jacht vorerst in Bodrum sicher ist.