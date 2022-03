Ermittlungen um angebliche Luxusjacht Putins

Zahlreiche Luxus-Jachten bereits an die Kette gelegt

Die italienische Finanzpolizei will vorerst keine Durchsuchungen an Bord des Schiffes vornehmen, sondern auf die Auswertung von Datenbanken zurückgreifen, wie italienische Medien berichteten. In den vergangenen Tagen hatten die italienischen Behörden die Luxusjachten und Immobilien mehrerer russischer Oligarchen beschlagnahmt. Im Zuge der Strafmaßnahmen gegen Russland wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte die Europäische Union Sanktionen gegen mehrere Oligarchen verhängt, denen eine Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin vorgeworfen wird.