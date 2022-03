Diese Mega-Jachten wurden bereits beschlagnahmt

„Sailing Yacht A“ von Andrej Melnitschenko

Die größte Segeljacht der Welt, die „Sailing Yacht A“ des Milliardärs Andrej Melnitschenko wurde in Italien festgesetzt, nachdem ihr Besitzer kurz zuvor auf die Sanktionsliste der EU gesetzt wurde. Das 143-Meter-Schiff mit einem geschätzten Wert von 530 Millionen Euro liegt in Triest an der Kette.