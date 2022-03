Feuerwehr in New York bekommt Hilfe von Robo-Hund

New Yorker Polizei musste „Spot“ zurückpfeifen

Cahn spielte damit auf das Debakel beim New York Police Department vor fast einem Jahr an. Auch diese hatte „Spot“ bei ihrer Arbeit einsetzen wollen, Aufnahmen des Roboters, der nach einer Home Invasion durch ein Viertel in Manhattan patrouillierte, verunsicherten jedoch viele Menschen und führten nach Protesten schlussendlich zur Aufkündigung des Vertrages der Polizei mit Boston Dynamics. „Spot“ sei gruselig, entfremdend und sende die falsche Nachricht an die New Yorker, hieß es aus dem Büro des damaligen Bürgermeisters Bill de Blasio.